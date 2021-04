Der Pirmasenser Frank Reber ist seit frühester Jugend ein Fan von Hard Rock und Heavy Metal. Seit 1988 spielt er als Bassist selbst diese Musik. Er begann in der Band Incorporated. Weiter ging es mit den Gruppen Unchained und Trickster’s Day und immer wieder mit Nasty Five. Vor allem über diese Band, ihre Gründung, ihr Ende und ihr Comeback sprach Reber mit Peter Schneider.

Ihrer erste Band nannte sich Incorporated. Was haben Sie damals gespielt?

Ja, Incorporated war 1988 meine erste Band und alle Mitglieder waren Anfänger. Die späteren Nasty Five-Musiker, der Drummer Frank Schmidt und Gitarrist Reiner Haase waren hier auch schon dabei. Wir spielten Heavy-Metal-Coversongs und unser erstes Konzert war als Vorgruppe von Steel in der Felsalbhalle in Vinningen. Ja, das war eine gute Zeit damals.

1990 fiel der Startschuss für die Gruppe Nasty Five. Wieso hielt die Gruppe im ersten Anlauf nur zwei Jahre durch?

Wir waren die Pirmasenser Mötley Crüe, also ein „kunterbunter Haufen“ und lebten auch so ähnlich. Wir gaben unzählige Konzerte, fast immer zusammen mit Steel und waren auch privat mit diesen Musikern unterwegs. Und wir traten bei zahlreichen Treffen von Motorrad-Clubs auf. Die größten Auftritte waren die von Steel organisierten Benefiz-Aids-Konzerte – zum Beispiel in Clausen im Sportheim vor 400 Zuschauern und im Pirmasenser Park Kino, das damals ebenfalls ausverkauft war. Heute wäre das unvorstellbar, aber es waren halt andere Zeiten damals. Warum wir uns getrennt haben, weiß ich nicht mehr … Und auch die anderen Band-Mitglieder können sich wohl nicht mehr erinnern.

Was gibt es aus Ihrer Zeit bei „Unchained“ zu erzählen?

Das war eine Hardrock-Band aus dem Saarland, und wir spielten fast nur eigene Songs. 1994 hatten wir sogar eine CD eingespielt. Wir spielten auch Gigs in Luxemburg und Frankreich. Der Gitarrist war Maurizio Kratsch, der heute bei „Revolution 9“ spielt.

Und was verschlug Sie 2011 zu den saarländischen Hard-Rockern Trickster’s Day? Ich kann mich noch an das erste Konzert dieser Truppe in Pirmasens erinnern, bei dem Sänger Hagen Trickster Sie stolz als den Lokalmatador vorstellte.

Das war purer Zufall. Wir wollten Unchained wiederbeleben. Es wurde aber nichts daraus. Genau zu dem Zeitpunkt hat mich der damalige Gitarrist von Trickster’s Day angeschrieben. Ich kannte dessen Band nicht. Er schickte mir ein paar Songs von ihrer zweiten CD. Die gefiel mir und so schaffte ich mir die Songs drauf und fuhr nach Saarbrücken zur Probe, spielte vor und lernte den Band-Chef Hagen kennen, mit dem ich heute noch befreundet bin. Das war auch eine geile Zeit und wir hatten viel Spaß. Als wir dann mit Nasty Five wieder starteten, spielte ich noch in beiden Bands, was dann zeitlich gesehen zu stressig wurde, so dass ich bei Trickster’s Day wieder aufhörte.

Sie haben oft im Pirmasenser Musikclub „Schwemme“ gespielt. Wie schwer trifft dessen Schließung die Musikszene der Region?

Das ist mit den kleinen Clubs leider der Lauf der Dinge, und jetzt mit der Corona-Pandemie werden noch mehr davon verschwinden. Ich habe viel Zeit in der Schwemme verbracht und etliche Konzerte dort gespielt. Sie bleibt immer in meinem Herzen.

Was veranlasste Nasty Five dazu, 2012 ein Comeback zu wagen und wieso wurde kurz danach Originalsänger Peter März durch Susi Wallitt ersetzt?

Henning Schütz war ja der Initiator der alljährlichen Benefiz-Konzerte für das Pirmasenser Tierheim. Er spielte mit seinen Bootlegs und zwei weiteren, jährlich wechselnden Bands diese Konzerte. Da er früher als Gitarrist bei Nasty Five war, hatte er die Idee, für das zehnte Benefiz-Konzert Nasty Five zu reformieren. Und so fingen wir wieder an – und zwar mit fast der gleichen Setlist wie früher. Da uns dieses Konzert sehr viel Spaß gemacht hat und wir auch auf eine gute Publikumsresonanz gestoßen sind, ging die Reise weiter. Nur nicht für unseren Sänger Peter März, denn er hatte von Anfang an gesagt, dass es für ihn nur dieses eine Konzert gibt. So kam dann Susi Wallitt zu uns. Wir spielten viele Konzerte und veranstalteten weiter das jährliche Benefiz-Konzert in der Schwemme. Ende 2019 lösten wir uns dann aus persönlichen Gründen auf.

Aktuell haben Sie mit dem Zweibrücker Sänger und Gitarristen Markus Wille sowie Schlagzeuger Christoph Müller eine neue Band am Start. Wie haben Sie sich zusammengefunden?

Ich kenne Markus ja schon lange und wir sind früher mit Nasty Five oft zusammen mit seiner Band Ozzburn aufgetreten. Dann wurden unser Drummer und ich immer mal wieder zu seinem Projekt Red Couch als Gastmusiker eingeladen – so ergab sich das Ganze. Es ist so eine dreckige Garagen-Band – das trifft es wohl am besten. Welchen Namen wir uns geben, wissen wir noch nicht. Wir proben seit November 2019 und unser Programm steht. Wir spielen Metal-Covers, hauptsächlich aber Punk- und Pop-Songs auf heavy gemacht.

Und haben Sie noch eine amüsante Geschichte aus Ihrem langen Musikerleben auf Lager?

Sehr viele. Eine Geschichte mit Unchained aus dem Jahr 1994 ist mir besonders in Erinnerung. Da spielten wir irgendwo in Frankreich in einem Club, in dem der Konzertsaal im zweiten Stock über der Bar war. Nach dem Soundcheck saß ich an der Bar und es sprach mich eine junge Frau an und wir tranken und tranken. Letztlich musste mich ein Band-Kollege die Treppe hoch führen auf die Bühne – aber ich habe den Gig komplett gespielt.

Infos