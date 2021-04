Das Biosphärenhaus in Fischbach öffnet am Freitag, 23. April, seinen Baumwipfelpfad im Außengelände für Besucher. Die Corona-Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden, unter dieser Bedingung ist zumindest der Wipfelpfad wieder begehbar. Solange der Inzidenzwert im Landkreis unter 100 bleibt, ist der Pfad täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet, teilte das Biosphärenhaus mit. Auf dem Pfad ist Abstand zu halten, und die große Röhrenrutsche darf nur mit medizinischer oder FFP2-Maske benutzt werden. 40 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Wipfelpfad aufhalten. Das werde durch Regelungen am Eingang gewährleistet.

Auch die Rundwege und der Spielplatz am Biosphärenhaus sind für Besucher offen. Auf Letzterem gibt es zwei neue Spielgeräte: Wikingerschiff und Drachenwippe.

Geschlossen bleiben die Ausstellung, der Wohnmobilstellplatz und das Café-Bistro im Biosphärenhaus.

Kontakt