Traumhaftes Wochenende für Alena Bimber bei der U23-Kegeln-WM in Slowenien. Am Samstag holte sie mit dem deutschen Nationalteam Silber, am Sonntag gewann die Bundesligaspielerin des ESV Pirmasens mit Celine Zenker gar die Tandem-Goldmedaille.

„Am Anfang haben wir nicht an den Sieg geglaubt. Doch mit jedem Durchgang wurde der Triumph greifbarer. Wir harmonierten prima und haben uns gegenseitig gepusht“, so fasst eine glückliche Alena