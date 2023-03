Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bangen ist vorbei. Alena Bimber (23), Bundesligaspielerin des ESV Pirmasens, kann an den U23-Kegel-Weltmeisterschaften vom 28. bis 31. August im slowenischen Kamnik teilnehmen. Ursprünglich stand für die Maschinenbau-Produktionstechnik-Studentin aus Winzeln am WM-Schlusstag eine wichtige Prüfung an.

Frau Bimber, wie erging es Ihnen in der letzten Woche, bis Sie der positive Bescheid erreichte, dass Ihrem vom Deutschen Kegler-Bund Classic unterstützten Antrag stattgegeben wurde und Ihre Uni-Prüfung auf Mitte September verlegt wurde?

Gute