Der Deutsche Kegler-Bund Classic hat die Winzlerin Alena Bimber für die U23-Weltmeisterschaften vom 27. bis 31. August im slowenischen Kamnik nominiert.

Für die Bundesliga-Keglerin des ESV Pirmasens sind es die fünften Welt-Titelkämpfe, sieben WM-Medaillen hat die 23-jährige Studentin bisher gesammelt. In Slowenien geht es um Titel im Einzel, in der Mannschaft, im Tandem und im Sprint. „Von der Einstellung und Leistung her ist sie gesetzt“, sagt U23-Bundestrainerin Daniela Kicker über Bimber.