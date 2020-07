Die Limburger Amadeus-Gruppe plant in Winzeln in der Bottenbacher Straße/Großgasse ein Projekt mit 30 Wohnungen in zweistöckigen Gebäuden mit ausgebautem Dachgeschoss . 5,5 Millionen Euro soll das Projekt kosten. In Winzeln regt sich Widerstand gegen die Realisierung des Wohnprojekts. „Das passt nicht hierher“, heißt es im Ort. Am Donnerstag, 23. Juli, um 19.30 Uhr findet in der Turnhalle der Grundschule in Winzeln eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Winzeln statt. Dort soll das Wohnprojekt vorgestellt werden. Für Besucher besteht beim Betreten der Turnhalle bis zur Einnahme des Sitzplatzes die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes steht für die Zuhörer nur ein begrenzter Raum zur Verfügung, so die Stadtverwaltung. Sobald dieser ausgeschöpft ist, können weitere Zuhörer nicht mehr an der Sitzung teilnehmen.