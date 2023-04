Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Winzler-Tor-Platz wird in Walter-Slodki-Platz umbenannt. Darauf hat sich der Ältestenrat des Stadtrates am Dienstagnachmittag in nichtöffentlicher Sitzung geeinigt. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird es aber einen noch nicht bekannten „Zusatz“ geben.

Seit mehr als zehn Jahren wird die Umbenennung diskutiert. Der aus Pirmasens stammende Jude Walter Slodki hatte in den 1930er Jahren die Stadt wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten verlassen