Der Winzler-Tor-Platz wird nicht vor November nach dem ehemaligen jüdischen Mitbürger und Gönner Walter Slodki umbenannt. Das hat die Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Im Stadtrat gab es mit Blick auf die Namensänderung eine heftige Debatte. Am Ende stand der Kompromiss, das Areal „Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor“ zu nennen. Das sollte eigentlich noch vor der Sommerpause geschehen. Die Stadt hat im Zuge der geplanten Namensänderung Kontakt mit Slodkis Tochter Lina aufgenommen. Die lebt in den USA. Sie will an der Umbenennungsfeier persönlich teilnehmen, das sei ihr aber derzeit nicht möglich, heißt es aus dem Rathaus zu der neuen Terminplanung. Es wäre Linda Slodkis zweiter Besuch in der Heimatstadt ihres Vaters. Slodki war vor den Nazis in die USA geflohen, unterstützte Pirmasens aber später großzügig. Unter anderem spendete er Geld für die Bepflanzung des Platzes am Winzler Tor.