Der Winzler-Tor-Platz erhält einen neuen Namen. Wie die Stadtverwaltung der RHEINPFALZ mitteilte, findet die Feier zur Umbenennung am kommenden Mittwoch, 3. November, statt. Ab diesem Tag soll das Areal „Walter-Slodki-Platz am Winzler Tor“ heißen. Die Stadt will damit an einen jüdischen Gönner erinnern, der vor den Nazis in die USA geflohen war. Nach dem Krieg unterstützte Slodki seine Heimatstadt vielfältig. Die öffentliche Feierstunde beginnt um 17 Uhr. Ursprünglich war geplant, dass die Tochter des verstorbenen Walter Slodki an der Zeremonie teilnehmen soll. Aus dem Rathaus heißt es: „Bedauerlicherweise kann Linda Slodki nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen. Sie hat Ihre Reise aus den USA nach Pirmasens aus persönlichen Gründen abgesagt.“