Frank Eschrich (Linke) regte in der Pirmasenser Stadtratssitzung am Montag an, den Winzler-Tor-Platz „endlich Walter Slodki zu widmen“, alles andere sei „geschichtsvergessen“.

Eschrich erinnerte daran, wie verbunden Slodki (1914-2013) seiner Heimatstadt geblieben sei, trotz des Leides, das er und seine Familie im Nationalsozialismus erfuhren. Slodki habe die Bäume