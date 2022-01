In Winzler Erde sollen nur echte Winzler ruhen. Das fordern CDU und Freie Wähler im Ortsbeirat, konnten sich aber in der Sitzung am Freitagabend nicht damit durchsetzen. Auch zukünftig dürfen sich also Städter auf dem Winzler Friedhof beerdigen lassen.

Tobias Semmet (CDU) will beobachtet haben, dass immer mehr Menschen aus Pirmasens es vorziehen, sich in Winzeln beerdigen zu lassen, da der Winzler Gottesacker einfacher zu erreichen sei, als der Waldfriedhof. Wenn die Erweiterungsfläche für den Friedhof nun zu einem Wohngebiet werden soll, wie das der Ortsbeirat schon geplant hat, fürchtet Semmet, dass es auf dem Friedhof eng werden dürfte. Wer nicht aus Winzeln stammt, soll deshalb künftig nicht mehr dort mit einer Erdbestattung beigesetzt werden dürfen, so der Antrag von CDU und FWB. Urnenbestattungen sollten dagegen weiterhin für alle möglich sein.

Gerade Bewohner des Winzler Viertels würden es tatsächlich vorziehen, sich in Winzeln beerdigen zu lassen, hat auch Sebastian Tilly (SPD) beobachtet. Der Friedhof hier sei einfacher und schneller erreichbar als der Waldfriedhof. Das sei auch legitim, findet Tilly, der nichts von einer Abschottungspolitik der CDU hält, die in anderen Vororten ähnliche Ideen realisieren will wie beispielsweise in Fehrbach mit der Reservierung von Baugebieten für Ur-Fehrbacher.

Ortsvorsteherin Heidi Kiefer wollte eine Stellungnahme des Garten- und Friedhofsamt abwarten. Semmet bestand jedoch auf einer Abstimmung, die ein Patt bei fünf Ja- und fünf Nein-Stimmen ergab, womit der Antrag abgelehnt wurde.