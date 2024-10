In Winzeln müssen sich Verkehrsteilnehmer auf eine Änderung einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gilt in der Mohrbrunnenstraße ab Montag, 28. Oktober, eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung „Am Hollerstock“. Diese Änderung, eine Folge der letzten Verkehrsschau, gilt probeweise für ein Jahr und soll die Gefahr für Fußgänger reduzieren, die beim Überqueren der Fahrbahn an der Einmündung zur Bottenbacher Straße besteht. Mit der neuen Regelung einher geht, dass Radfahrer die Einbahnstraße in Gegenrichtung befahren dürfen.