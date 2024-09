Mehrere Anwohner meldeten am Montagabend in der Bottenbacher Straße in Winzeln einen Randalierer. Laut Zeugen warf der Mann um kurz vor 19 Uhr, eine Bierflasche an einen Zigarettenautomaten und pöbelte Passanten an. Eine Polizeistreife stellte auf der Anfahrt einen Mann fest, auf welche die Täterbeschreibung passte. Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich der 42-Jährige mit den Maßnahmen der Beamten nicht einverstanden. Der Aufforderung der Polizisten, seine Hände aus seinen Hosentaschen zu nehmen, leistete er keine Folge. Beim Ergreifen der Arme wehrte sich der Verantwortliche und musste von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden. Wie sich herausstellte, führte der Mann griffbereit ein Teppichmesser sowie einen Schraubendreher mit. Da er sich auch im Nachgang nicht mehr beruhigen ließ, wurde er ins Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.