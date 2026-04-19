Eigentlich wollten Anwohner in Winzeln am Samstag nur Unkraut abflammen. Doch dann geriet eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr rückte an.

Am Samstagnachmittag sorgte ein Feuerwehreinsatz in Winzeln für Aufsehen. Mit drei Löschfahrzeugen und 14 Einsatzkräften war die Pirmasenser Wehr gegen 16 Uhr in der Gersbacher Straße angerückt – flankiert von einem Rettungswagen und einem Streifenwagen der Polizei.

Was zunächst nach Großeinsatz aussah, war letztlich weniger schlimm als befürchtet. „Es ist nichts Wildes“, bestätigten die Einsatzkräfte. Kurz hinter der Kreuzung zur Bottenbacher Straße, schräg gegenüber des ehemaligen Wasgau-Markts, war eine Hecke in Brand geraten.

Wie die Pirmasenser Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, wollten Anwohner mit einem entsprechenden Gerät Unkraut abbrennen. Dabei fing versehentlich auch die rund 15 Meter lange Hecke Feuer, konnte von den Wehrmännern vor Ort allerdings schnell gelöscht werden.

Während des Einsatzes war die Gersbacher Straße zwischen Bottenbacher und Oskar-Metz-Straße kurzzeitig gesperrt.