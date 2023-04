Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musiker, Schauspieler oder Sportler: Jugendidole gab es zu jeder Zeit. Während die jüngere Generation ihre Stars mittlerweile mit nur einem Klick in den sozialen Medien bewundern kann, erinnern sich die Älteren noch gut daran, wie anstrengend es war, in den 1970ern Jahren auf den nächsten Bravo-Starschnitt zu warten. Aber wer waren eigentlich die Jugendidole der Menschen in der Region? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

Renate Koch hat sich im RHEINPFALZ-Gespräch als echter Raggae-Fan geoutet. Besonders Bob Marley und Jimmy Cliff hatten es ihr in den 70ern angetan, wie sie berichtet. „Der