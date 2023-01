Am Donnerstag, 19. Januar, beginnen die Stadtwerke Pirmasens ab 8 Uhr mit der Befüllung des bislang fertig gestellten Windsberger Ortsnetzes mit Gas. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden dazu an vier Stellen im Ort – Am Emmersberg an der Ecke Emmersweilerstraße, in der Römerstraße bei der Einmündung zur Langenbergstraße, in der Castellstraße am Wendehammer sowie in der Hochwaldstraße im Bereich der Einmündung Am Rederwald – nacheinander Gasfackeln gestellt. Die Stadtwerke überwachen die Befüllung mithilfe von Gasmessgeräten. Zuerst wird dabei die Luft aus den Leitungen und danach ein Luft-Gas-Gemisch abgeleitet. Stellen die Messgeräte fest, dass genügend Methan in der Leitung vorhanden ist, werden die Fackeln entzündet. Dieses Prozedere hilft dabei, Methanemissionen, die durch den Entlüftungsvorgang entstehen, auf ein Minimum zu reduzieren. Die Methodik gewährleistet ein zu 100 Prozent mit Gas gefülltes Netz und dessen Inbetriebnahme. In den Folgetagen werden nach und nach die Hausanschlüsse entlang der Trasse in Betrieb genommen.