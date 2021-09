Die Sängerhalle in Windsberg hat einen neuen Namen: Einstimmig haben die Mitglieder der Chorgemeinschaft Windsberg bei ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, die Sängerhalle in „Karl-Sieber-Halle“ umzubenennen.

Karl Sieber war im April im Alter von 83 Jahren in seinem Heimatort Windsberg verstorben. 50 Jahre lang war er Chorleiter der Windsberger Sänger und für wichtige Ereignisse, wie die Serie der „Windsberger Weinfeste“ oder die Gründung des überregional bekannten Karl-Sieber-Chors verantwortlich. Die Chorgemeinschaft profitierte darüber hinaus von Siebers überregionalem Engagement als Bundeschorleiter des Pfälzischen Sängerbundes. Vorsitzender Steffen Schmitt verdeutlichte, Siebers Arbeit sei so grundlegend für die Entwicklung der Chorgemeinschaft gewesen, dass sie noch weit in die Zukunft wirke. Deshalb wolle man ihm mit der Umbenennung der Sängerhalle ein Andenken setzen, das dieser zukunftsweisenden Arbeit gerecht werde.

Sieber hatte auch nach seinem Ausscheiden als Chorleiter noch den Grabgesang der Windsberger Sänger dirigiert. Der Grabgesang müsse mit dem Ableben Siebers nun leider eingestellt werden, informierte Schmitt. Stattdessen wolle man den verstorbenen Mitgliedern einmal jährlich in einem Gottesdienst musikalisch gedenken. Insgesamt sei es der Chorgemeinschaft gut gelungen, die corona-bedingte Unterbrechungen des Vereinslebens zu meistern, sagte Schmitt. Seit einiger Zeit könne nun wieder im normalen Rahmen geprobt werden und man blicke optimistisch in die Zukunft. Als erstes Konzert peilt die Chorgemeinschaft die Veranstaltung „Musik am Sonntagnachmittag“ am 7. November in der Festhalle an. Bei den Wahlen wurde Schmitt als Vorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreter sind Frank Scherer und Heinz Wagner.