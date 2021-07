400 bis 500 Teilnehmer kamen am Sonntag zur Kundgebung der Initiative Pro Pfälzerwald auf den Clauser Sportplatz, um gegen Pläne der Landesregierung für Windräder im Pfälzerwald zu demonstrieren. Redner von CDU und Grüne stritten über die Notwendigkeit weiterer Windräder in der Region. Bürgerinitiativen und Naturschützer warnten davor, den Wald für Windenergie zu opfern. Auf Länder in der Dritten Welt werde von Grünen und SPD mit Fingern gezeigt, wenn dort Wälder zerstört werden, erinnerte Ernst Gerber, einer der Initiatoren der Kundgebung. Vor der Haustür seien diese dann weniger zimperlich, wenn es um die Interessen der Windenergieindustrie gehe.

Windkraft in der Pfalz

Werden Windräder im Pfälzerwald aufgestellt und wenn ja, wo? Die Landesregierung unter Malu Dreyer will den Anteil der Windenergie in Rheinland-Pfalz bis 2030 verdoppeln. Das hat die Ampelregierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Seither ist die Debatte um Windkraft in der Pfalz wieder aufgeflammt. Zur Themenseite