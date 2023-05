Wenn das kein Grund zum Jubeln ist: Pirmasens wird 260 Jahre jung. Gefeiert wird der Geburtstag beim Schlabbeflicker-Festival. Vom 4. bis 6. August verwandelt sich die Innenstadt in eine Party-Meile. Die Gäste erwartet Live-Musik, Straßenkünstler, Kulinarik und ein Höhenfeuerwerk, außerdem ein verkaufsoffener Sonntag. Es sind noch ein paar Wochen bis zum großen Open-Air-Spektakel zwischen Exe, Schloß- und Münzplatz. Bis dahin wollen die Macher die Wartezeit verkürzen. Bei den Aktionen in der Fußgängerzone spielen Schuhe eine tragende Rolle. Schließlich sind sie fester Bestandteil der Pirmasenser DNA und haben auch bei der Namensgebung der dreitägigen Veranstaltung Pate gestanden. Die Gäste neugierig machen sollen etwa bunte Wimpelketten, die in den kommenden Tagen in der Hauptstraße aufgehängt werden. Hoch über den Köpfen der Passanten werden zwischen Ecksteinsau und Sandgasse Schuh-Girlanden im Wind flattern. Von mehr als 700 Wimpel-Fähnchen grüßen Pumps, Peeptoe, Sandale, Cowboy-Stiefel, Sneaker, Ballerina und Trekking-Boot. Kreativ bemalt wurden die Ketten von kleinen und großen Künstlern des Quartierstreffs P11, vom Pakt für Pirmasens, vom Jugendhaus One, vom Immanuel-Kant-Gymnasium, den Johannitern und dem TVP.