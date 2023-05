Mit 6:1 (3:0) haben die U19-Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens ihr letztes Saison-Heimspiel gegen den TV 1817 Mainz gewonnen.

Falls zum Rundenabschluss am kommenden Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) beim FC Speyer der vierte Dreier in Folge gelingen sollte, würde sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Heß an Wormatia Worms vorbei noch auf den sechsten Tabellenplatz vorschieben. Jamal Willrich traf bei dem auch in dieser Höhe verdienten Sieg gegen Mainz doppelt und ist jetzt mit elf Saisontreffern bester FKP-Torschütze.

Bis zur 52. Spielminute schossen im Framas-Stadion Dennis Scholler, Alex Styben und zweimal Willrich eine 4:0-Führung heraus. Die bereits als Absteiger feststehenden Mainzer gaben nicht auf und wurden mit dem Treffer von Johann Handrick zum zwischenzeitlichen 4:1 (66.) belohnt.

Silas Gutmann war gerade zwei Minuten zuvor für Jan-Luca Fadel eingewechselt worden, als er das 5:1 (78.) erzielte. Der ebenfalls nach der Pause gekommene Carlos Baumgart stellte mit seinem Treffer zum 6:1 (85.) den Endstand her.

SO SPIELTEN SIE