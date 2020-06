Die Polizei Dahn hat am Pfingstwochenende wieder verstärkt an beliebten Ausflugszielen und auf Wanderparkplätzen kontrolliert, ob Corona-Vorgaben und naturschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Gegen insgesamt 31 Camper mit Wohnwagen oder Wohnmobilen, die im Wald aufgestellt waren, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verstöße wurden hauptsächlich auf Wander- und Waldparkplätzen bei Erfweiler, Bruchweiler-Bärenbach und bei Dahn festgestellt. Am Pfingstsonntag wurde der Polizei Dahn außerdem eine verbotene Gruppenfreizeit gemeldet. Die Gruppe, die aus zwölf Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, bestand, lagerte auf einer Burgruine und hatte im Burgturm eine Feuerstelle eingerichtet. Zudem waren Zelt- und Nachtlager mit Schlafsäcken aufgebaut. Da derartige Gruppenfreizeiten auch nach der Corona-Verordnung des Landes verboten sind, gab es hier ebenfalls eine Anzeige.