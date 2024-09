Nach der Berichterstattung in der RHEINPFALZ über die zugewucherten Blumenbeete in der Winzler Straße hat sich die CDU-Fraktionsvorsitzende Stefanie Eyrisch im Hauptausschuss über die in diesem Jahr sehr wuchsfreudige Blühstreifen am Fahrbahnrand von Winzler und Waisenhausstraße beklagt.

Bürgermeister Michael Maas entschuldigte sich im Hauptausschuss. „Wir experimentieren noch“, sagte Maas. Wie mehrfach berichtet, war der Bewuchs in den Blumenbeeten der Winzler Straße nicht mehr so ansehnlich, wie er vielleicht zu Beginn des Sommers mal war. Zwei Tage nach dem RHEINPFALZ-Bericht rückten Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) an und brachten die Beete wieder auf Vordermann. Eyrisch beklagte sich nun im Hauptausschuss über den „enormen Auswuchs“ in den Beeten. „Schön war das nicht“, sagte die CDU-Fraktionschefin, die forderte, hier künftig mehr darauf zu achten.

Bürgermeister Maas begründete den starken Wuchs in den Beeten mit dem vielen Regen, der ein extremes Wachstum ausgelöst habe. Das Gartenbauamt experimentiere mit verschiedenen Blühsamenmischungen und nach den sehr trockenen Sommern in den Vorjahren sei eine Mischung für trockene Standorte ausgewählt worden, die jedoch im Dauerregen zu explosionsartigem Wachstum neigte. Die Stadtgärtner versuchten, künftig eine Balance zwischen Biodiversität mit Blühmischungen und der Optik zu halten, versprach Maas.