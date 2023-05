Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Amouröse Irrungen und Wirrungen, die auf das „Wiener Blut“ zurückzuführen sind, präsentierte die Operettenbühne Wien am Donnerstagabend vor etwa 300 Besuchern in der Pirmasenser Festhalle in „Wiener Blut“, der letzten Operette von Johann Strauss Sohn aus dem Jahr 1899.

Graf Balduin Zedlau, der Gesandte des Kleinstaates Reuß-Schleiz-Greiz (Anton Grauer) sitzt als Strohwitwer im schönen Wien zur Zeit des Wiener Kongresses fest. Denn