Nach der Debütveranstaltung im Vorjahr findet das Heilsbach-Open-Air auch in diesem Jahr statt. Abermals mit My’tallica. Die deutsche Metallica-Tributeband spielt am 7. Juni.

Was sich voriges Jahr als eine schöne Alternative zum ausgefallenen Quasimodo-Konzert in Pirmasens auftat, war der Auftakt zum Open Air auf dem schönen, weiträumigen Gelände auf der Heilsbach bei Schönau. „Wir waren so begeistert von dem letztjährigen My’tallica-Konzert, dass wir es nun wiederholen“, erläutert Christian Federlein vom Organisationsteam der Heilsbach GmbH. „Wir hatten rund 370 Besucher von sechs bis 85 Jahren, und die Band kam super an. Zudem möchten wir M’tallica, die ansonsten in wesentlich größeren Locations spielt, in unserer Region halten“, führt Federlein weiter aus.

My’tallica ist eine der gefragtesten Metallica-Tributebands Deutschlands. Sie bietet vom Equipment bis zum Sound Authentizität pur. Für das anstehende Konzert hat man wieder die angeblich weltweit einzigartige LED-Videoshow im Gepäck, die Metallicas 43-jährige von Erfolgen gepflasterte Historie visuell erzählt. Selbst Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich und der einstige Bassist Jason Newsted zeigten sich beeindruckt vom My’tallica-Show-Konzept.

Für Speis’ und Trank ist beim Heilsbach-Open-Air gesorgt: Eine Grillhütte wird aufgebaut, wo es auch vegetarisches Essen gibt, dazu kommen Cocktailbar und Bierwagen. „Wir würden uns über einen großen Zuspruch sehr freuen, um solche Veranstaltungen zukünftig im Sauertal zu etablieren“, so Federlein.

Info

Einlass 18 Uhr. Konzertbeginn 20 Uhr. Diverse Ticket-Varianten inklusive Camping sind unter diginights.com erhältlich. An der Abendkasse wird zudem das Helden-Ticket für Bedienstete von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei und andere, die im Hochwassereinsatz waren für fünf Euro angeboten. Infos: heilsbach-schoenau.de.