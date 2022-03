Erneut ist die Scheibe einer Gaststätte eingeschlagen worden. Laut Polizei wurde am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ein Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Klappstuhl die Scheibe der Gaststätte „Zum Bitchen“ einschlug und flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Mann noch bis zu einem Optikergeschäft an der nächsten Kreuzung, verlor dann aber den Sichtkontakt. Beschrieben wird der Täter so: 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, Ziegenbart, der eventuell zu einem Zopf geflochten war. Er trug hellgraue Hosen, eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, dunkle Basecap. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de melden. Erst am Wochenende waren Scheiben einer Gaststätte beschädigt worden.