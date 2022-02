In der Nacht auf Samstag kontrollierten Polizei, Ordnungsamt und Zoll erneut eine Shisha-Bar in Waldfischbach-Burgalben. Die Polizei hatte dazu in der Hauptstraße eine Straßensperre für die Dauer der Razzia eingerichtet.

Bei der zum Zeitpunkt der Kontrolle mit wenigen Gästen besetzten Shisha-Lounge wurden neben tabaksteuerrechtlichen Verstößen auch Verstöße gegen das Arbeitsrecht, das Gaststättenrecht sowie gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung festgestellt, teilte die Polizei mit. Im Anschluss an die Kontrolle seien mehrere Gegenstände sichergestellt worden.

Bereits im November hatte es eine große Kontrolle gegeben, bei der zahlreiche Verstöße festgestellt worden waren. Weil es im Umfeld der Bar immer wieder zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten kommt, hatte der Gemeinderat eine stärkere Kontrolle des Lokals gefordert. Bislang hatte die Razzia vom November keine Auswirkungen auf den Betrieb der Bar.