Gute Nachrichten für alle, die den traditionellen Quack und das Schmalenberger Dorffest an Pfingsten schätzen: Es wird ganz sicher den Umzug der Quackbuben durch die Holzlandgemeinde geben, „und wir werden ein Dorffest feiern“, kündigt Bürgermeister Peter Seibert (WG Seibert) an. Es habe ein Treffen mit den örtlichen Vereinen gegeben, bei dem die Entscheidung getroffen worden sei, dass man feiern werde. „In welcher Form genau, das werden wir noch festlegen“, sagte Seibert und erläuterte, dass man vereinbart habe, sich jetzt in kurzen, regelmäßigen Abständen zu treffen, um das Fest vorzubereiten. Die Entwicklung bei den Corona-Auflagen, die deutlich mehr Freiheiten vorsehen, mache es nach zwei Jahren Pause endlich wieder möglich, gemeinsam zu feiern. Unabhängig von der Dorffest-Entscheidung sei auf Quackbubenseite schon entschieden worden, dass man traditionell durch das Dorf ziehen wird. „Sie üben schon fleißig“, sagte Seibert.