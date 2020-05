Oberbürgermeister Markus Zwick hat am Freitag via Internet die neuen Regelungen für Hochzeiten und Bestattungen in Pirmasens bekanntgegeben. Gemäß der Bestimmungen des Landes dürfen nun laut Zwick „das Brautpaar, der Standesbeamte, weitere notwendige Personen, zwei Trauzeugen, Eltern und Kinder des Brautpaares, Personen eines weiteren Hausstandes und sonstige Menschen“ im Standesamt dabei sein, „solange nicht mehr als eine Person je zehn Quadratmeter Fläche anwesend ist“. Wer die genannten „weiteren notwendigen Personen“ sein können, ist unklar. Seit Donnerstag gelten ebenfalls neue Regeln für Bestattungen. „An Bestattungen in geschlossenen Räumen dürfen folgende Trauergäste teilnehmen: Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, Eltern und Kinder des Verstorbenen. Außerdem Personen eines weiteren Hausstandes und sonstige Menschen, wenn nicht mehr als eine Person je zehn Quadratmeter Fläche anwesend ist“, schreibt Zwick. Bislang galten für standesamtliche Trauungen sowie für Bestattungen strengere Regeln, die das Land nun gelockert hat.