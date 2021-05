Mit reduzierter Besucheranzahl und Hygienekonzept wollen Karin Kunz und Bernd Breiner vom Quasimoto Kulturverein auch in diesem Jahr Konzerte auf der Lemberger Burg veranstalten. Geplant sind diese für das letzte August- und das erste September-Wochenende.

„Wir gehen davon aus, dass wir an den Start gehen dürfen. Das hoffe ich jedenfalls für unsere Gäste, für unsere Künstler und Veranstaltungspartner und für uns als Verein. Nach heutiger Planung können wir möglicherweise nicht kostendeckend arbeiten. Unsere Bereitschaft – persönliche Mittel zu investieren, wird hoffentlich ein mögliches Defizit auffangen“, sagt Karin Kunz. „Es geht uns vor allem darum, ein Zeichen zu setzen und ein Stück des wichtigen Kulturgutes zurückzubekommen.“

Metakilla und One Step Closer

Den Anfang machen am Freitag, 27. August, Metakilla, eine Metallica-Tribute-Band, und One Step Closer mit einem Linkin-Park-Tribute. Seit 2005 gilt Metakilla aus Saarbrücken als Deutschlands meistgebuchte Metallica-Tribute-Band. One Step Closer bringt die komplette Bandbreite der Hits von Linkin Park auf die Bühne. Neben Mainstream-Hits wie „Castle Of Glass“, „What Live Done“, „In The End“ oder „Numb“ widmet sich die Band auch den Songs der Anfangszeit wie beispielsweise „Papercut“.

Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro.

Echoes

Am folgenden Abend betritt die Band Echoes die Bühne auf den Grundmauern der Burgkapelle mit dem weiten Blick in den Pfälzerwald. Musik und Optik verbinden sich hier zu einem Zauber, wie man ihn selten bei Rockkonzerten genießen darf. Echoes verwaltet das musikalische Erbe von Pink Floyd und nimmt – entsprechend dem Songtitel – das Publikum mit auf eine Reise zur dunklen Seite des Mondes. Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ kommt dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit geratene Nummer wieder zu Gehör.

Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro.

Brothers In Arms

Das zweite Wochenende auf der Lemberger Burg wird am 3. September von Brothers In Arms eröffnet. Seit dem Jahr 2002 huldigt die Band nun schon der Musik von Dire Straits, und dies auch schon wiederholt in Lemberg.

Einlass ist ab 19 Uhr. Konzertbeginn ist um 21 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro.

Voltbeat und Sin City

Mit Voltbeat und Sin City kommen am 4. September gleich zwei Tribute-Formationen nach Lemberg, um an Rockgiganten zu erinnern. Perfekter Gitarrensound, tiefe Bässe, voluminöser Drum-Sound und eine durchdringende Stimme – dafür steht die Volbeat-Tribute-Band, bei der Heavy Metal, Rock’n’Roll, Punkrock, Country und Blues zu einem eigenen Stil verschmelzen. Und Voltbeat bewegt sich nah am dänischen Original.

Sin City aus Zweibrücken huldigt seit nunmehr schon 28 Jahren der legendären australischen Band AC/DC. Daneben hat Sin City aber auch vier Alben mit eigenen Songs veröffentlicht. So bringen die Musiker neben den großen Hits ihrer Idole auch einige überraschende Klangperlen zu Gehör.

Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro.

Tickets

Infos und Tickets gibt es ab Ende Mai online unter www.pfalzshow.de/shop sowie in Lemberg im Café Faass, Hauptstraße 31, Telefon 06331/49371, E-Mail: info@cafe-faass.de. Mehr zu allen teilnehmenden Bands findet man im Internet unter https://www.openair-lemberg.de/.