Ob balancieren im Hochseilgarten, springen auf dem Bungee-Trampolin oder hochsteigen an der Kletterwand: Sport und Spiel gibt es für verschiedene Altersklassen beim 37. Spielfest, das am Sonntag, 10. Juli, am Eisweiher stattfindet.

Eine Großveranstaltung mit Tradition: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause veranstaltet die Jugendpflege in Kooperation mit dem Stadtsportverband Pirmasens zum 37. Mal das Pirmasenser Spielfest am Eisweiher. Von 10 bis 18 Uhr können die jungen Besucher Spiel- und Sportangebote wie Bogenschießen, Fußball-Dart, Rollenrutsche oder Hüpfburg ausprobieren. Alle Aktivitäten sind kostenlos und werden von den Vereinsvertretern betreut und erklärt.

Insgesamt sind 44 Vereine und Verbände mit rund 350 ehrenamtlichen Helfern im Einsatz – so viele wie noch nie. „Das ist nach einer zweijährigen Pandemie keine Selbstverständlichkeit“, sagt Thorsten Kuntz, Mitarbeiter im Jugendamt, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen. Denn in vielen Vereinen und Verbänden habe die Jugendarbeit in dieser Zeit vollkommen brach gelegen.

Bühnenprogramm mit mehreren Tanzgruppen

Abgerundet werde der Sonntag durch ein Bühnenprogramm, bei dem sich mehrere Tanzgruppen unter anderem der CVP, TVP und der Tanzclub Silbercasino präsentieren werden. Vom Lions-Club wird außerdem kostenloses Eis für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Einen weiteren Höhepunkt im Programm bietet für Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch der ASB Kreisverband, der nicht nur den Sanitätsdienst übernimmt, sondern auch mit einer Drohne vor Ort sein wird.

Ziel der Veranstaltung ist es, den Kindern und Jugendlichen das Angebot der Vereine und Verbände in Pirmasens vorzustellen. „Aus diesem Grund bieten wir in diesem Jahr auch wieder den Vielseitigkeitswettbewerb an“, sagt Walnsch.

An 33 Stationen Stempel sammeln

Um teilzunehmen müssen sich die Kinder und Jugendlichen zu Beginn des Festbesuchs einen Laufzettel besorgen. An insgesamt 33 Stationen erhalten sie für die Erledigung verschiedener Aufgaben einen Stempel. Wer am Ende die meisten Stempel gesammelt hat, bekommt eine Belohnung. In insgesamt vier Altersklassen werden je drei Preise vergeben. Diese können beispielsweise Besuche im Dynamikum oder Gutscheine für ein Eis sein.

Anreisen können Besucher sowohl mit dem öffentlichen Personennahverkehr als auch mit dem Auto. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Mitfahrerparkplatz in der Landauer Straße, beim Pirmasenser Luft- und Badepark sowie bei der Firma Karl Hornung. Wer mit dem Bus kommen möchte, kann die Linie 201 nehmen, die vom Exerzierplatz ab 12.35 Uhr alle 60 Minuten zur Haltestelle „Plub“ fährt.