Unbekannte Täter haben den Katalysator eines 3er BMW, der in der Glashütter Straße 48 in Lemberg abgestellt war, abgetrennt und gestohlen. Laut Polizei muss sich die Tat in den vergangenen drei Wochen ereignet haben. Möglicherweise komme der Samstag in Betracht. Ob ein Zusammenhang zu der Katalysator-Diebstahlserie in der vergangenen Woche in der Adlerstraße in Pirmasens besteht, ist laut Polizei nicht gesichert. Dort waren ausschließlich Autos vom Typ Opel Astra betroffen.

Diebstähle von Katalysatoren häufen sich in den vergangenen Wochen in der Pfalz. Beim Polizeipräsidium Westpfalz vermutet man, dass es den Dieben entweder um die verbauten Edelmetalle Platin, Rhodium und Palladium geht oder die Katalysatoren auf dem Ersatzteilmarkt landen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.