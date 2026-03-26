Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Alleestraße zur Asphaltwüste. Jetzt werden wieder Bäume gepflanzt. Die Stadt lässt sich die Begrünung stolze 326.000 Euro kosten.

Wer auf uralten Karten und historischen Bildern schaut, der sieht eine Pirmasenser Alleestraße, die wirklich eine Allee ist. Aber das ist nun einmal Vergangenheit: Während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurden keine Bäume mehr gepflanzt, stattdessen breite Gehwege und Fahrbahnen asphaltiert. 80 Jahre später kehren wieder Bäume in die Alleestraße zurück: Eine Allee wird sie allerdings nicht werden. Das liegt daran, dass unter der Straße auf der Seite zur Fußgängerzone hin jede Menge Leitungen verlegt sind, unter anderem auch eine Gasleitung, informiert Bürgermeister Michael Maas, sodass keine Bäume gepflanzt werden dürfen. Also bleibt es bei einer Baumreihe auf der Horebseite: 17 Ahorn, Eschen und Judasbäume werden zwischen den Parkbuchten gepflanzt, berichtet André Jankwitz, drei weitere Bäume sind für einen weiteren Pikopark an der Ecke Burg-/Friedhofstraße vorgesehen.

326.000 Euro investiert die Stadt in die Begrünung der Alleestraße, was etwa 19.000 Euro pro Baum entspricht, wie Maas ausgerechnet hat, eine gewaltige Summe für eine Baumpflanzung. Der enorme Kostenaufwand hat aber seinen Grund: In der Alleestraße bekommen die Bäume einen deutlich größeren Wurzelraum als gewohnt, was aufwendigere Tiefbauarbeiten erfordert. 17 Kubikmeter Raum wird jedem Baum zugestanden, früher wurde einem Straßenbaum gerade einmal zwei bis drei Kubikmeter zugestanden. Was zunehmend zu Problemen führt, wie Jankwitz betont: „Die Bäume können sich mit diesem kleinen Wurzelraum und der Versiegelung der Oberflächen nur schlecht entwickeln.“ Die Konsequenz: Angesichts des wärmeren und trockeneren Klimas bleiben die Stadtbäume klein und dünn, bekommen oft auch Krankheiten. Jankwitz: „Wir kämpfen inzwischen stark mit Pilzbefall.“ Mit dem Pilotprojekt in der Alleestraße sollen die Bäume eine bessere Überlebenschance bekommen.

19.000 Euro pro Baum – aber 90 Prozent Förderung

Europaweit wird an Modellen gearbeitet, wie Stadtbäumen eine bessere Entwicklung ermöglicht werden kann. Eines dieser Projekte setzt die Stadt in der Alleestraße um, wofür sie auch eine Förderung bekommt. Über das Förderprogramm KfW 444 erhält Pirmasens 1,5 Millionen Euro für Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels. Aus dieser Fördersumme wird auch die Begrünung der Alleestraße mitfinanziert. 90 Prozent laufen über das Förderprogramm, zehn Prozent muss die Stadt beisteuern. Der Bürgermeister: „Da sind wir dann wieder bei den 2000 bis 3000 Euro, die uns normalerweise die Pflanzung eines Straßenbaums kostet. Insofern wird die Stadtkasse nicht stärker belastet.“

André Jankwitz (links), Leiter des Garten- und Friedhofamtes, und Bürgermeister Michael Maas vor einem der neuen Bäume in der Alleestraße: Der neue Schacht auf dem Gehweg steuert das Dachwasser, das vom benachbarten Gebäude direkt an die Wurzeln geleitet wird. Foto: Guido Glöckner

Was aber macht diese neue Art der Straßenbaumpflanzung nun aus? Im Kern stehen zwei Elemente: größere Baumscheiben, damit mehr Wasser und Luft in den Boden eindringen können, und ein ausgedehnterer Wurzelraum zur besseren Wasserspeicherung. Auch wird in den Wurzelraum nicht einfach Erdreich eingefüllt, sondern tief eine Schicht Grobschotter eingebracht, darüber eine weitere Schicht Pflanzenkohle und oben Mutterboden. Dieses dreischichtige System gewährleistet eine bessere Speicherung des Regenwassers und Düngung der Wurzeln auf breiterem und tieferem Raum. Aber damit nicht genug: Das Niederschlagwasser von den Hausdächern in der Alleestraße wird durch eigene Rohre und Schächte gezielt zu den Baumwurzeln geleitet. Um die Baumstämme werden sogenannte Gießringe gesetzt, damit das Gießwasser gezielter an den Bäumen bleibt. Und schließlich werden die Parkplätze zwischen den Bäumen mit wasser- und luftdurchlässigem Drainbeton unter der Pflasterung versehen, damit auch darüber ein Vorteil für die Bäume entsteht.

Bürgermeister Michael Maas (rechts) und André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, auf Baustellenbesichtigung in der Alleestraße: 17 Bäume werden neu gesetzt, auch die Parkplätze dazwischen werden neu angelegt. Foto: Guido Glöckner

Baustelle wandert bis Mitte Mai durch die Alleestraße

Die mit den Baumpflanzungen und der Parkstreifengestaltung beauftragte Baufirma Köhler-Schmitt aus Waldrohrbach kommt angesichts des großen Aufwandes nur langsam voran. Anfang März haben die Bauarbeiten begonnen, für Mitte Mai rechnet Jankwitz mit der Fertigstellung. Indem immer nur an zwei Baumscheiben gleichzeitig gearbeitet wird, wandert die Baustelle von der Einmündung Löwenbrunner bis zur Einmündung Bergstraße, was auch für den Verkehr ein Vorteil ist, betont Maas: Der Baustellenbereich beträgt nur wenige Meter, die umfahren werden müssen.