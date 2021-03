Torlos wie das Hinspiel endete am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga die Partie TSG Balingen gegen FK Pirmasens. Für den FKP unterm Strich zwei Punkte zu wenig, weil er im Zollernalbkreis, wo am Vormittag auf dem Stadionrasen noch Schnee gelegen hatte, in dem Vergleich zweier defensiv starker Mannschaften ein Chancenplus verzeichnete. Zweimal Mittelstürmer Dennis Krob und einmal der eingewechselte Luca Eichhorn vergaben auf dem holprigen Spielfeld Riesenmöglichkeiten.