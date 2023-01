In Pirmasens wurde dieses Jahr viel Feuerwerk gezündet, was sich eigentlich bei den Feinstaubwerten in der Messstation am Krankenhaus niederschlagen müsste. Der Tagesmittelwert für den 1. Januar, in dem auch die Nachtwerte ab 0 Uhr enthalten sind, kommt aber auf gerade mal 22 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das war in der selben Nacht in Mainz zehnmal so viel. Der Wind dürfte die Feinstäube aus den Böllern und Raketen gut verteilt haben. Die Stundenauswertung verzeichnet ebenfalls kaum steigende Werte, wie einer Auswertung des Umweltbundesamtes zu entnehmen ist. Waren es am 31. Dezember noch fünf Mikrogramm, stieg der Wert gegen 1 Uhr dann auf zehn Mikrogramm und bis 23 Uhr am 1. Januar schließlich auf 60 Mikrogramm. Am Dienstag, 3. Januar, lag der Wert übrigens bei elf Mikrogramm.

Der Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der wurde im abgelaufenen Jahr nie verletzt.