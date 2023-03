Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist wie so oft: Was die einen lieben, ist für andere ein Alptraum. Auch den Schulanfang empfindet jeder anders. Interessante Einblicke in das Seelenleben der ABC-Schützen lieferte die Umfrage zum Schulanfang. Erstaunlich detailreich erzählte so mancher der RHEINPFALZ vom Tag seiner Einschulung, Barbiepuppe und Glitzerschuhe inklusive.

Clara Hohmann: Ich weiß noch genau, dass es geregnet hat an meinem ersten Tag in der Montessori-Schule. Meine Großeltern waren auch da, und wir hörten die Geschichte vom „Ernst