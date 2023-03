Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 13 Jahren ist Volker Bock Waffenhändler. Er versorgt Jäger und Sportschützen mit Munition und Ausrüstung. Sein Hauptgeschäft macht er allerdings mit dem Im- und Export von Waffen. Was dabei zu beachten ist, hat er der RHEINPFALZ erzählt.

„Wenn zehn Kunden am Tag in den Laden kommen, ist es viel“, sagt Volker Bock, der den Waffenladen „Waffen Bock“ in der Zweibrücker Straße betreibt. Ein Problem