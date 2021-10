Immer weniger Bauern haben immer mehr Traktoren in der Garage. Wo 2010 einem deutschen Bauern noch fünf Trecker reichten, sind's heute im Schnitt sechs. Allerdings gibt es massive lokale Unterschiede. Wie sieht es in Pirmasens aus?

In Pirmasens lag die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen, wie die Traktoren, Trecker, Schlepper und Bulldogs offiziell heißen, laut Kraftfahrt-Bundesamt Anfang 2021 bei 257. Pirmasens ist eine Stadt, in der noch Bauern leben: Bei zuletzt gezählten 31 landwirtschaftlichen Betrieben, liegt der Schnitt hier bei rund 8,3 landwirtschaftlichen fahrbaren Untersätzen. Der Schnitt könnte allerdings noch ein bisschen höher liegen, wenn es inzwischen ein paar landwirtschaftliche Betriebe weniger sind. Wenn es darum geht, wie viele Bauern aktuell in Pirmasens leben, hinkt die Landwirtezählung trotz aller Klagen über den statistischen Erfassungseifer ein wenig hinterher. Die letzte landwirtschaftliche Haupterhebung wurde 2016 gemacht.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt hat sich die Anzahl der Traktoren in Pirmasens in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 2010 gab's noch 262 Trecker; 2016 waren es 225. Im Jahr 2020 betrug die Anzahl 231.

2010 galt bundesweit ein Schnitt von fünf landwirtschaftlichen Zugmaschinen pro Bauernhof. Damals hatten 33 hiesige Bauern im Schnitt acht Trecker pro Kopf. Jetzt liegt der bundesweite Schnitt bei sechs, der hiesige bei 8,3. Wobei da nicht nur die Vollmechanisierung der Landwirtschaft eine Rolle spielt, sondern auch die wachsende Fangemeinde für alte Bulldogs. Alte Stücke werden immer wertvoller, je mehr Jahre sie auf dem Buckel haben: Ein Lanz D 9506 Baujahr 1954 kostet heutzutage vollrestauriert auf mobile.de schon mal 95.000 Euro. Kleinere Brüder gibt's aber auch schon für kleineres Geld als Hingucker auf dem Treckertreff.