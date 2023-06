Die Stadt Pirmasens beteiligt sich seit 2020 an der Aktion „Gelbes Band“, bei der jedermann mit gelben Bändern gekennzeichnete Obstbäume abernten darf. Das Angebot erfreut nicht nur die Einheimischen, sondern hat bereits auch Menschen aus dem Umland angelockt. Auf einer Fläche von viereinhalb Hektar gibt es in Pirmasens und seinen sieben Vororten allein über 450 Obstbäume. Hinzu kommen zahlreiche Laub- und Nadelbäume in der Stadt. Laut dem Katasteramt gibt es derzeit 10.260 städtische Bäume in Pirmasens. Vor etwas mehr als einem halben Jahr mussten im Bereich des Pirmasenser Stadtwaldes 800 vertrocknete und kranke Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Info

