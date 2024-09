In Pirmasens arbeiten derzeit rund 1500 Menschen für den gesetzlichen Mindestlohn – sie verdienen 12,41 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarkt-Untersuchung vom Pestel-Institut. Die Wissenschaftler haben auch berechnet, was ein höherer Mindestlohn – Berechnungsgrundlage 14 Euro – für Pirmasens bedeuten würde. „In Pirmasens ginge der Lohn auf einen Schlag in rund 3800 Jobs hoch. Immerhin werden heute noch in 16 Prozent aller Jobs in Pirmasens weniger als 14 Euro pro Stunde verdient“, sagt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, das im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die aktuellen Berechnungen durchgeführt hat.

Die NGG will mit den Ergebnissen ihrer Forderung nach einem höheren gesetzlichen Mindestlohn Nachdruck verleihen. „Es arbeiten zu viele Menschen zum Niedriglohn. Ziel muss es sein, die Jobs in Pirmasens aus dem Lohnkeller zu holen. Der Mindestlohn ist dabei nur die unterste Haltelinie. Wirklich fair bezahlt wird nur, wer Tariflohn bekommt“, sagt der Geschäftsführer der NGG Pfalz, Holger Winkow. Ziel der Forderung sei es, die Menschen vor Armut zu schützen. „Der gesetzliche Mindestlohn muss reichen, um davon bei einer Vollzeitarbeit vernünftig leben zu können. Vor allem ohne dabei auf Bürgergeld als staatliche Unterstützung angewiesen zu sein“, verdeutlicht Winkow. Rückenwind erhofft sich die Gewerkschaft dabei von Kanzler Olaf Scholz, der sich für eine schrittweise Erhöhung – erst auf 14, dann auf 15 Euro pro Stunde – des gesetzlichen Mindestlohns stark gemacht habe.

Forderung: Umsetzung der EU-Richtlinie

Ab Januar wird der Mindestlohn „um lediglich 41 Cent auf nur 12,82 Euro steigen“, teilt die NGG mit. Das hat die Mindestlohnkommission im Sommer 2023 beschlossen. „Dabei müsste er eigentlich schon jetzt in Deutschland bei rund 14 Euro liegen“, sagt Winkow. Das gehe aus der EU-Mindestlohnrichtlinie hervor. Nach europäischen Vorgaben müsse der Mindestlohn aktuell nicht nur bei rund 14 Euro, sondern bald schon bei mindestens 15 Euro liegen. Außerdem gebe die EU-Richtlinie der Bundesregierung eine weitere Hausaufgabe mit auf den Weg: „Sie muss für eine Erhöhung der Tarifbindung sorgen. Also dafür, dass mehr Menschen von einem Tarifvertrag profitieren“, so Winkow weiter.