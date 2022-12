Fast 23.000 Euro an Bußgeldern hat das Pirmasenser Ordnungsamt während der Corona-Pandemie verhängt. Die meisten davon im aktuellen Jahr. Meist war die fehlende Maske Ursache für das Einschreiten der Ordnungshüter.

Wie sich die Bußgelder genau nach Delikten aufschlüsseln lassen, kann das Ordnungsamt nicht mitteilen, da es solch eine Statistik nicht gibt, berichtet Talea Meenken von der Pressestelle der Stadt. Überwiegend sei es jedoch um Maskenverstöße gegangen, und hier hat die Stadt den Spielraum bei der Bemessung des Bußgelds großzügig ausgeschöpft: Das Land hatte ein Verwarnungsgeld von 50 Euro vorgesehen. Das Pirmasenser Ordnungsamt ging jedoch gerade bei den Montagsspaziergängen von Kritikern der Corona-Maßnahmen von Vorsatz aus und hat das Bußgeld gleich auf 100 Euro festgesetzt. Wiederholungstäter mussten 200 Euro zahlen. Dazu kamen Verwaltungsgebühren von je 28,50 Euro. Bei den Maskenverstößen hat es laut Meenken einige Wiederholungsfälle gegeben.

Die Bußgelder bewegten sich je nach Delikt zwischen 100 und 1000 Euro. Den Tausender hatte das Land für Verstöße gegen das Verbot von Begegnungen zwischen mehreren Haushalten vorgesehen. Im ersten Jahr der Pandemie wurden in Pirmasens 7760 Euro an Bußgeldern verhängt. 2021 waren es 7050 Euro und im laufenden Jahr 8000 Euro.

Die Montagsspaziergänge als Protestform der Corona-Kritiker starteten im Dezember 2021. Am Anfang nahmen bis zu 400 Personen an den nicht angemeldeten Rundgängen durch die Innenstadt teil. Die Polizei verteilte mit Kommunikationsbeamten Masken an die Teilnehmer, um Konflikte zu vermeiden. Nach der gescheiterten Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag reduzierte sich die Teilnehmeranzahl deutlich. Bis in den Sommer liefen aber immer noch kleinere Gruppen montags durch die Stadt.