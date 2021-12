Haben die kein anderes Thema in der Redaktion? Warum bekommen die Corona-Leugner so viel Platz in der RHEINPFALZ? Ich habe in den vergangenen Tagen Mails mit solchen Fragen erhalten und wurde auf unsere Berichterstattung angesprochen. Es geht um die „Montagsspaziergänge“.

Wie und warum berichten wir darüber? Die Antwort auf das „Warum“ ist recht einfach: Aufgabe von Journalisten ist es, über Vorgänge zu berichten, die von öffentlichem Interesse sind. Sie mögen an dieser Stelle einwenden, dass die paar Hundert „Spaziergänger“ nur einen Bruchteil der Bevölkerung von Pirmasens und dem Landkreis ausmachen. Damit haben Sie Recht. Aber andererseits: Wann sind zuletzt 400 Menschen bei einer Kundgebung durch Pirmasens gezogen? Wir halten das für berichtenswert.

Bei dem ersten „Spaziergang“ nahmen zwei AfD-Politiker teil, die eigentlich zu dieser Zeit im Stadtrat sein sollten. Die RHEINPFALZ hat das mit ihren Artikeln und Fotos öffentlich gemacht und eine Debatte ausgelöst. Was wäre passiert, wenn wir nicht darüber berichtet hätten? Wahrscheinlich wäre uns vorgeworfen worden, dass wir etwas verschweigen. Übrigens ist das ein Vorwurf, der uns täglich gemacht wird, meist übrigens von Lesern, die die aktuelle Corona-Politik kritisch sehen.

Am Montag war die RHEINPFALZ mit drei Journalisten beim „Spaziergang“ vor Ort. In welcher Form wir darüber berichten, stand übrigens vorher nicht fest. Erst als sich abzeichnete, dass diese Versammlung anders verlaufen wird, haben wir reagiert. Unter anderem haben wir mit einem Video das Geschehen für rheinpfalz.de aufgearbeitet. Es wurde in den ersten Stunden über Zehntausendmal angeschaut und allein bei Facebook über hundertmal kommentiert, durchaus kontrovers. Offenbar besteht ein Interesse an den „Spaziergängen“. Ein umstrittener Einsatz der Polizei und ein Video davon sorgen ebenfalls für Diskussionen im Internet. Sollen wir das aufgreifen oder nicht? Wir haben uns dazu entschieden, in dieser Sache zu recherchieren, die Hintergründe zu beleuchten und darzustellen. Das Interesse an unserer Berichterstattung dazu ist groß, wie nicht nur die Zugriffszahlen auf unsere Homepage, sondern auch Mails und persönliche Rückmeldungen belegen. Wenn Sie mir dazu Ihre Meinung schreiben wollen, schicken Sie gerne eine Mail an redpir@rheinpfalz.de.

Liebe Leserinnen und Leser,

seien Sie versichert, wir machen es uns nicht leicht. Wir wägen ab, wann und wie wir über die „Spaziergänge“ berichten. Wir wollen dabei weder alle Teilnehmer über einen Kamm scheren noch verharmlosen, dass Menschen mitlaufen, die eindeutig am politisch rechten Rand stehen. Für Montag werden wieder „Spaziergänger“ erwartet. Die RHEINPFALZ wird vor Ort sein. In welcher Form wir darüber berichten, sehen Sie am Dienstag in der Zeitung und am späten Montagabend auf rheinpfalz.de.