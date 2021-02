Am 14. März sind Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Die „Pirmasenser Rundschau“ will ihre Leserinnen und Leser bis dahin möglichst umfassend, aber auch kurzweilig, hintergründig und unterhaltsam über die Wahl informieren.

Warum hat sich die Redaktion diese Ziele gesteckt? Die RHEINPFALZ ist überzeugt, dass informierte Bürger eine wichtige Voraussetzung für jedes demokratische System sind. Wer nicht weiß, um was es am 14. März geht, sieht vielleicht auch keinen Sinn darin, seine Stimme abzugeben. Je weniger Menschen ihr Wahlrecht nutzen, desto geringer fällt die Legitimation der Gewählten und letztlich deren Entscheidung aus.

Alle Rheinland-Pfälzer haben am 14. März zwei Stimmen. Mit einer Stimme entscheiden sie über die Kandidaten auf den Landeslisten der jeweiligen Parteien. Die werden angeführt von den jeweiligen Spitzenkandidaten. Die Berichterstattung über diese Politiker findet im überregionalen Teil der RHEINPFALZ ihren Platz. Die Kollegen dort führen Gespräche mit den Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien. Die Ergebnisse schlagen sich in Artikeln nieder, aber auch in Video, die im Internet gezeigt werden.

Mit der zweiten Stimme entscheiden die Wähler, wer den Wahlkreis vertritt. In Pirmasens treten acht Politiker mit dem Ziel an, auf diesem Weg in den Landtag zu kommen. Ab morgen werden wir sie alle vorstellen. Ganz Corona-Konform hat sich die Redaktion mit ihnen zu einem Spaziergang im Strecktal getroffen. Dabei haben wir den Kandidaten auf den Zahn gefühlt: Was wollen Sie in Mainz für die Südwestpfalz erreichen? Wie realistisch sind die Chancen, dass Sie gewählt werden? Was sind ihre Schwerpunkte in der nächsten Wahlperiode?

Ergänzt werden diese Porträts durch ganz persönliche Fragen, etwa nach dem Lieblingsbuch oder gefassten und bereits gebrochenen Vorsätzen für dieses Jahr. Die „Pirmasenser Rundschau“ will so auch einen persönlichen Eindruck vom Gegenüber vermitteln. Denn auch das ist klar: Viele Wähler vergeben ihre Stimme nach Sympathie.

In früheren Jahren hat die RHEINPFALZ diese Porträts der Kandidaten erst recht nahe am Wahltermin veröffentlicht. Wir haben uns in diesem Jahr dagegen entschieden. Schon lange ist ein Trend hin zur Briefwahl erkennbar, der in diesem Jahr noch stärker ausgeprägt sein dürfte. Es ist davon auszugehen, dass die Wähler ihre Stimme schon Wochen vor der eigentlichen Wahl machen. Vor diesem Hintergrund muss sich auch die Wahlberichterstattung in einer Tageszeitung an das geänderte Wählerverhalten anpassen.

Zwischen Pirmasens und Mainz liegen rund 120 Kilometer. Mit dem Auto ist die Strecke nicht sonderlich weit, aber dennoch liegen oft Welten zwischen den Entscheidungen in der Landeshauptstadt und dem Leben in der Südwestpfalz. Nichtsdestotrotz beeinflussen die dortigen Entscheidungen uns tagtäglich. Neben den Porträts der Wahlkreiskandidaten will die „Pirmasenser Rundschau“ deshalb beispielhaft an mehreren Themen darstellen, welche Auswirkungen die Landespolitik auf die Südwestpfalz hat – sei es in der Schul- und Verkehrspolitik, aber auch beim Bau von Sportanlagen und der Unterstützung des kulturellen Lebens in der Region.

Und dann ist da noch der Wahltag selbst. Sobald Hochrechnungen und Ergebnisse vorliegen, werden wir auf www.rheinpfalz.de darüber berichten. Ausführliche Analysen und Tabellen mit detaillierten Wahlergebnissen aus der Region erscheinen dann am 15. März in der gedruckten RHEINPFALZ.

Andreas Ganter ist Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Pirmasens.