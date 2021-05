Für viele Pirmasenser wird in Kürze ein Stück Geschichte verschwinden. Die Kaufhalle soll abgerissen werden. Am Montag entscheidet der Stadtrat darüber. Am Mittwoch erklärte OB Markus Zwick, warum der Rückbau auf jeden Fall notwendig ist – auch, falls das angestrebte Projekt „Schuhstadt“ nicht verwirklicht wird.

Oberbürgermeister Zwick lässt keinen Zweifel. Beim Rundgang durch das seit 14 Jahren leerstehende Warenhaus diktiert er den Journalisten in den Block: „Wir glauben an das Projekt Schuhstadt. Die Stadtspitze steht voll dahinter.“ Wie mehrfach berichtet, will eine Entwicklergruppe dort ein Fachmarktzentrum für Outdoor-Artikel und Schuhe errichten. Ursprünglich war geplant, dass die Schuhstadt im kommenden Jahr in Betrieb geht. Was den Zeitplan angeht, rudert OB Zwick jedoch etwas zurück. Durch die Corona-Krise könne sich das verzögern.

Aber der Abriss sei auf jeden Fall notwendig, um das Areal baureif zu machen, argumentiert Zwick. Sechs Investoren hatten bislang ihr Glück versucht und waren daran gescheitert die Immobilie mit einer Nutzfläche von über 5000 Quadratmetern nutzbar zu machen. Sowohl das Hauptgebäude als auch die Anbauten befinden sich in einem schlechten Zustand – der beim Rundgang augenfällig wurde.

Der OB bezeichnet das Kaufhallengebäude in seinem derzeitigen Zustand als ein „Symbol für den Niedergang der Stadt“ nach dem Rückgang der Schuhindustrie. Weil es zudem an einer zentralen Stelle in der Stadt stehe, sei der Abriss ein „Zeichen für den Aufschwung“, den Pirmasens derzeit erlebe.

900.000 Euro sind dafür eingeplant. Bürgermeister Michael Maas (CDU) geht davon aus, dass die Arbeiten zu diesem Preis vergeben werden können. Für die Beseitigung des „städtebaulichen Missstandes“ gebe es aber auch Zuschüsse. 90 Prozent der Kosten für Abbruch und Altlastensanierung übernimmt laut Stadtverwaltung das Land Rheinland-Pfalz.

Maas sagt, in dem Gebäude befinde sich allerhand schadstoffbelastetes Material. So sei beim Wiederaufbau der Kaufhalle 1953 und bei der Erweiterung 1967 viel Asbest verwendet worden. Das sei damals Standard im Brandschutz gewesen. Außerdem wurden Kleber verwendet, die heute als belastet gelten. Zudem müssten 200 Quadratmeter Fensterflächen sowie 100 Quadratmeter Schaufenster entsorgt werden. Hinzu kommen über 70 Türen, ein Aufzug, Rolltreppen und 100 Heizkörper. Das alles soll in drei bis vier Monaten über die Bühne gehen. Idealerweise könnte der Abriss Mitte Mai beginnen.

Die beauftragte Firma werde dann von innen nach außen vorgehen, also erst entkernen und dann abreißen. Damit das ganz zügig abläuft, seien Arbeitszeiten von 5 bis 22 Uhr ausgeschrieben worden – allerdings müsse der Lärmschutz beachtet werden, sagt Maas. Die Höfelsgasse wird für die Dauer der Arbeiten für Fahrzeuge gesperrt. Passanten sollen sie jedoch durch einen sogenannten Fußgängertunnel geschützt weiterhin passieren können, heißt es aus dem Rathaus.