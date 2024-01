Elias Kraus ist vor ein paar Jahren nach Pirmasens gezogen. Im Spontaninterview hat er mit uns über seine Ausbildung und die Angebote für junge Menschen in der Stadt gesprochen.

Guten Tag! Wer sind Sie denn und wo kommen Sie her?

Ich bin Elias Kraus, bin 18 Jahre alt und komme aus Ratingen bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen.

Und was machen Sie in Pirmasens?

Wir sind vor drei Jahren hierhergezogen. Jetzt mache ich hier eine Ausbildung beim Sanitärinstallateur Knerr und Rau.

Und wie gefällt Ihnen ihre Ausbildung?

Das ist sehr interessant, ich habe dort auch viel Abwechslung. Es macht mir einfach Spaß.

Und in Ihrer Freizeit? Finden Sie, es gibt hier genügend Angebote für junge Menschen wie Sie?

Als ich neu hierhergezogen bin, war für mich nicht viel los. Es war ja alles noch ganz neu für mich. Aber nach einiger Zeit, wenn man die richtigen Leute kennenlernt, kann man schon viel Spaß hier haben.

Wo zum Beispiel?

Eigentlich überall. Wir gehen gerne ins Level Up. Da kann man Billard spielen und etwas trinken. Wir sind im Sommer viel draußen in der Stadt oder fahren an einen See. Mir wird es hier nicht langweilig. Ansonsten gehe ich als Ausgleich zur Berufsschule und der Ausbildung noch gerne ins Fitness-Studio.

Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Ausbildung und vielen Dank fürs Mitmachen.

Ja, danke. Schönen Tag noch.