Pirmasens prüft die Standsicherheit von Grabsteinen. Wie die Kontrolle funktioniert – und was zu tun ist, wenn ein Stein als locker gilt.

Witterung setzt Materialien zu – auch auf Friedhöfen. Regen, Frost und Temperaturwechsel können dafür sorgen, dass sich Befestigungen lösen und Grabsteine mit der Zeit an Standfestigkeit verlieren. Aus diesem Grund kontrolliert das Garten- und Friedhofsamt der Stadt Pirmasens seit vergangener Woche die Standsicherheit aller Grabsteine auf dem Waldfriedhof und in den Pirmasenser Vororten.

Nicht nur Erd- und Urnengräber betroffen

Auf dem Friedhof in Winzeln haben Christian Grobek (43) und Jasmin Scherer (50) am Montag mit der Kontrolle begonnen. Drei bis vier Wochen, so schätzen sie, werden die beiden benötigen, bis sie alle Friedhöfe geschafft haben. Jedes Jahr wird kontrolliert, meist im April, nach Ostern und dem Ende der Frostperiode, sagt Grobek. Denn die Steine und der Kleber, mit dem die Grabsteine befestigt sind, seien bei Frost gefroren – eine Kontrolle der Standfestigkeit ergebe in diesem Zustand wenig Sinn. Die regelmäßige Überprüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Ablauf ist in der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen“ der Deutsche Natursteinakademie (Denak) geregelt.

Demnach müssen alle Gräber mit stehendem Grabmal überprüft werden, vor allem sind das Erd- und Urnengräber. Auch Ablagesteine für Kerzen und Dekoration bei Findlingsgräbern im Rasen der Friedhöfe werden in Augenschein genommen. Eine Faustregel, wie lange ein Grabstein steht, bis er locker wird, gibt es laut Grobek nicht. Manche kommen mehr als 80 Jahre ohne Reparatur davon, andere werden bereits nach einigen Jahren locker.

Gelber Aufkleber als Warnhinweis

Mit einem Messgerät, dem sogenannten Kipptester, werden die Grabsteine auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Grobek und Scherer drücken das Kipptestgerät fest an Vorder- und Hinterseite des Grabsteins. Sobald ein Druck von 30 Kilonewton erreicht ist, ertönt ein Signalton. Hat sich der Grabstein bis dahin nicht bewegt, wird er als sicher und standfest eingestuft. Der Kipptester wird Jahr für Jahr von einer Fachfirma neu geeicht.

Grabsteine, die die Messung nicht bestehen, lose sind und somit eine Gefahr darstellen, werden mit einem gelben Aufkleber als Warnhinweis versehen. Die Nutzungsberechtigten des Grabes werden in einem Brief über die Mängel informiert und dazu aufgefordert, sich mit einer Fachfirma – meist ein Steinmetz – in Verbindung zu setzen, damit der Grabstein wieder befestigt wird. Nach der Instandsetzung und Trocknung des Klebers kommt wieder der Kipptester zum Einsatz.

Die Witterung und der Alterungsprozess

Wenn Nutzungsberechtigte nicht auf die Post reagieren, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar. Als letzte Konsequenz beauftragt das Friedhofsamt eine Firma und stellt die Reparaturkosten in Rechnung. Wenn der Grabbesitzer bereits verstorben ist und keinen Nutzungsberechtigten als Nachfolger festgelegt hat, wird das Grab durch das Friedhofsamt notbefestigt. Das komme jedoch äußerst selten vor, denn normalerweise sei die Nachfolge genau geregelt, sagt Grobek.

Vor allem die Witterung und der Alterungsprozess, den die Bausubstanz und die verarbeiteten Materialien mit der Zeit durchleben, machen die regelmäßige Überprüfung der Standsicherheit notwendig. Die Grabsteine seien meist nur mit Dübeln und Kleber befestigt, und diese lösten sich nach einiger Zeit. Durch den Wechsel von kalten Frostperioden im Winter und warmen Sommertagen, aber auch durch Regen und Schnee verliere der Kleber mit den Jahren an Haftung, und der Grabstein werde locker. Mit bloßen Augen und von außen seien diese Veränderungen nicht erkennbar, berichtet Grobek. Lockere Grabsteine könnten schnell zur Gefahr werden, vor allem für ältere Friedhofsbesucher. Wenn diese sich an einem lockeren Stein abstützen oder anlehnen, könne dieser leicht umkippen. Das könne zu schweren Verletzungen führen. Daher sei die Überprüfung immens wichtig, betonen Grobek und Scherer.

Immer weniger lockere Steine

Zwischen dem Waldfriedhof und den Friedhöfen der Vororte gebe es keinen Unterschied bei der Standsicherheit der Grabsteine, jedoch beim allgemeinen Zustand der Gräber. Auf den Friedhöfen der Vororte seien die Gräber meist gepflegter als auf dem Waldfriedhof. Insgesamt gibt es auf den Pirmasenser Friedhöfen knapp 10.700 Gräber. Im Jahr 2023 fielen 22 Grabsteine bei der Kontrolle durch, im Jahr 2024 zehn und im vergangenen Jahr sieben.

Warum sinkt die Anzahl lockerer Steine? Das liege vor allem daran, dass es immer weniger Gräber mit stehendem Grabstein gebe. Baumbegräbnisse und Findlingsgräber seien derzeit sehr gefragt. Außerdem werden mehr Gräber aufgelöst als neue mit einem Grabstein angelegt werden. Zudem seien Gräber, die bereits in einer Kontrolle auffällig waren und repariert wurden, für längere Zeit sicher.