Meinung RHEINPFALZ Plus Artikel Wie sicher ist das Winzler Viertel in Pirmasens? Zwei Messerangriffe werfen Fragen auf

Das Winzer Viertel sorgt immer wieder für aufsehenerregende Schlagzeilen.
Das Winzer Viertel sorgt immer wieder für aufsehenerregende Schlagzeilen.

Zwei Messerangriffe erschüttern Pirmasens. Offiziell ist das Winzler Viertel kein Brennpunkt. Aber der Eindruck ist längst ein Anderer.

Im Mai sind in Pirmasens (mindestens) zwei schlimme Verbrechen geschehen. Einmal starb eine Frau, weil sie wohl von ihrem Mann erstochen wurde. Im anderen Fall wurde ein Mann von drei Angreifern ebenfalls mit einem Messer attackiert und landete schwerverletzt im Krankenhaus.

Beide Vorfälle ereigneten sich im Winzler Viertel. Bei beiden Taten kamen Messer zum Einsatz. Der tödliche Angriff des Mannes auf seine Frau spielte sich nach allem, was bekannt ist, in der Wohnung des Paares ab. Die Attacke des Trios ereignete sich im öffentlichen Raum: direkt vor der Haustür des Opfers. Nach Informationen dieser Zeitung sind die beiden Tatorte nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Schon wieder das Winzler Viertel

Es ist (leider) wieder einmal das Winzler Viertel, in dem sich die Taten ereignen. Ausgerechnet. Von offizieller Seite heißt es immer wieder, dass dieses Stadtviertel kein Kriminalitätsschwerpunkt sei. Objektiv betrachtet, mag das stimmen. Mein subjektiver Eindruck ist längst ein anderer. Es ist sicherlich kein Zufall, dass auch der unlängst vorm Zweibrücker Landgericht verhandelte mehrfache Missbrauch von Kindern in diesem Stadtteil geschehen ist. Im Winzler Viertel leben viele rechtschaffene Bürger, ordentliche Pirmasenserinnen und Pirmasenser. Nichtsdestotrotz gibt es dort ein soziales Milieu, das überwiegend für negative Schlagzeilen sorgt. Viele Verhandlungen am Pirmasenser Amtsgericht bestätigen das.

Trotz aller Lippenbekenntnisse von Stadt und Polizei ist die Lage dort an vielen Tagen im Jahr alles andere als normal. Sicher können viele Menschen, die im Winzler Viertel leben nur von Zuständen wie auf der Ruhbank oder den Vororten träumen.

Politisch motivierte Schönrederei

Es ist ein ernstzunehmendes Problem, dass das Winzler Viertel in offiziellen Ansprachen der Stadtspitze oft fast schon schwärmerisch dargestellt wird. Das ist politisch motivierte Schönrederei. Wann hat sich eigentlich der Stadtrat mal mit den sozialen Herausforderungen im Winzler Viertel befasst? Die Ratsmitglieder nicken liebend gerne Schul- und Straßenbauprojekte ab, aber an eine ernsthafte Debatte um die Probleme in einzelnen Stadtteilen können sich nur Menschen erinnern, die schon seit sehr, sehr langer Zeit im Stadtrat sitzen.

winzler viertel

Transparenz geht anders

Ein weiteres Problem ist die Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Da wird auf offener Straße ein Mann direkt vor seiner Haustür mit dem Messer attackiert, erleidet schwere Verletzungen und die Staatsanwaltschaft räumt den Vorfall erst Wochen danach auf Anfrage unserer Zeitung ein. Jeder abgefahrene Außenspiegel ist der Polizei eine Pressemeldung wert. Ein brutales Verbrechen hingegen soll möglichst unter dem Deckel gehalten werden. Der Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe überzeugt nicht. Schließlich weiß die Staatsanwaltschaft laut eigener Aussage drei Wochen nach der Tat immer noch nicht, wer die drei Angreifer waren. Bei allem Verständnis für die Ermittler und ihre Taktiken: Wer Vertrauen in staatliche Institutionen erschüttern will, handelt genau so. Gerade wenn es ums Winzler Viertel geht, sollten alle staatlichen Akteure ihre Kommunikationsstrategie überdenken. Wahrheiten müssen ausgesprochen, Probleme angegangen und endlich gelöst werden.

Intransparenz und politisch verklausuliertes Gerede sind der Nährboden für Parteien, die sich gerne als Alternative darstellen und letztlich nichts anderes im Sinn haben, als den demokratischen Rechtsstaat zu überwinden.

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