Auch Polizisten sind nicht gegen Corona immun. Drei nachgewiesene Infektionen gab es bisher unter den Beamten der Pirmasenser Polizeidirektion. Die Polizei setzt deshalb auf Homeoffice, Trennung der Beamten im Dienst und eine umfangreiche Schutzausrüstung.

In der Polizeidirektion in der Wiesenstraße geht ohne Maske nichts mehr. Auf den Fluren sind nur maskierte Beamten und Sachbearbeiter zu sehen. Nur am persönlichen Arbeitsplatz kann die Maske abgesetzt