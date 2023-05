Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit seinem Schlusswort hat sich am Montag ein 21-Jähriger Angeklagter bei Jugendrichter Alexander Kolb selbst überführt. Der Richter am Pirmasenser Amtsgericht sprach ihn der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig und verwarnte ihn.

Der 21-Jährige war angeklagt, am 4. September 2019 gegen 22.30 Uhr in der Fußgängerzone seine Ex-Lebensgefährtin bei einem Streit gepackt, an Hals und Haaren gezogen und ihr