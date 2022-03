Pirmasens möchte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach ihrer Ankunft bestmöglich unterstützen. Bei der Verwaltung laufen die Planungen auf Hochtouren. Diese Hilfe erstreckt sich aber keineswegs ausschließlich auf Geld- oder Sachspenden. So werden neben Dolmetschern auch sogenannte Alltagslotsen gesucht.

„Es zeichnet sich ab, dass auch in Pirmasens Geflüchtete Schutz und Zuflucht suchen werden“, so Oberbürgermeister Markus Zwick, der auf die gelebte Solidarität der Stadtgesellschaft, das Ehrenamt und die bewährten Netzwerke vertraut. Die Betroffenen würden in dieser belastenden Ausnahmesituation auch verstärkt menschliche Nähe, praktische Unterstützung und Hilfe bei der Integration benötigen, so der Verwaltungschef.

Dolmetscher und Alltagshelfer gesucht

Zur Erleichterung der Kommunikation mit den Flüchtlingen soll rasch ein Sprachmittler-Pool aufgebaut werden. Gesucht werden Freiwillige, die sowohl Ukrainisch, Russisch und Deutsch sprechen, um bei der Übersetzung zu flankieren. Darüber hinaus sollen ehrenamtliche Lotsen den Menschen in ihrer neuen Umgebung den Start in den Alltag erleichtern. Zu den praktischen Hilfestellungen zählen Behördengänge und das Aufzeigen wichtiger Anlaufstellen und Infrastruktureinrichtungen.

Pirmasenser, die sich gerne aktiv einbringen möchten, wenn es um die Lern- und Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen in Schulen, Kursen oder in den Quartieren geht, sind ebenso aufgerufen, sich zu melden. Bedarf hat die Verwaltung auch an Freiwilligen, die beim Transport von Sachspenden, darunter Mobiliar und Hausrat, anpacken können. Emotionale Zuwendung, einfach da sein und den Menschen das Gefühl geben, in einer neuen Umgebung nicht alleine zu sein – auch diese Möglichkeit steht Helfern in Form einer Zeit-Spende offen. Für gemeinsame Freizeitaktivitäten werden ebenfalls engagierte Bürger gesucht.

Fäden laufen beim Pakt für Pirmasens zusammen

Zentral organisiert wird der Einsatz der Ehrenamtlichen über den Pakt für Pirmasens. Interessierte werden gebeten, sich an das Koordinierungsbüro zu wenden. Aus organisatorischen Gründen bitten die Macher von Telefonanrufen abzusehen und stattdessen eine E-Mail an pakt@pirmasens.de zu senden – unter Angabe von Name, Telefonnummer, möglichen Einsatzbereichen und verfügbaren Zeiten. Das Team um Martina Fuhrmann wird zu den Helfern Kontakt aufnehmen, um das weitere Vorgehen und deren Einsätze zu besprechen. Dies kann einige Tage dauern, bis die eingehenden Angebote gesichtet und sortiert sind. Daher bitten die Verantwortlichen alle Unterstützungswilligen um Geduld. Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt: www.pirmasens.de/ukraine-hilfe.