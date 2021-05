Physiotherapeuten gelten mit ihrem medizinischen Fachangebot als „systemrelevant“ und müssen ihr Angebot auch in der Corona-Krise weiter vorhalten. Genutzt wird es aufgrund der Nähe zum Patienten und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr allerdings wesentlich weniger als zuvor. Auch die Überweisungen der Ärzte bleiben aus.

„Wir haben sicherlich einen Einbruch von rund 60 Prozent zu verkraften“, sagt Frederick Mack. In seiner Praxis in der Pirmasenser Marie-Curie-Straße beschäftigt er vier weitere Physiotherapeuten. Eine von ihnen befindet sich aktuell in Kurzarbeit, die anderen arbeiten in Teilzeit. Gerade zu Beginn der Pandemie sei die Panik groß gewesen, berichtet Mack.

Viele Termine wurden storniert

Viele der Patienten hätten bestehende Termine aufgrund der Unsicherheit bis auf weiteres storniert, Hausbesuche fänden kaum noch statt. „Dazu kam, dass wir zu Beginn weder Desinfektionsmittel noch Mundschutz beschaffen konnten und auch verbindliche Richtlinien für Physiotherapeuten fehlten“, erzählt er. Seine Frau Nicole habe sich deshalb mit ihrer Anfrage unter anderem an den Bundesgesundheitsminister gewandt.

„Die Antwort war eine Standardmail mit Verweisen zu den Seiten des Robert-Koch-Instituts“, erzählt sie. Dort aber seien keine expliziten Hinweise für ihren Berufsstand zu finden. Das zuständige Gesundheitsamt habe ebenfalls nicht weiterhelfen können, weder mit konkreten Handlungsanweisungen noch was die Ausstattung mit den benötigten Hygieneartikeln anging. Deren Antwort: Wenn sie die nicht hätten, müssten sie ihre Praxis eben eigenverantwortlich schließen.

Eine Woche war die Praxis zu

„Das haben wir dann zu Beginn der Kontaktsperre tatsächlich für eine Woche getan“, erzählt der Physiotherapeut. In dieser Zeit habe er gemeinsam mit den Kollegen ein möglichst sicheres Vorgehen definiert. Inzwischen ist die Praxis mit Desinfektionsmittel gut versorgt. Die Liegen werden nach jedem Termin komplett desinfiziert, dazu komme die übliche Auflage und zusätzlich Handtücher. Die Besucher werden beim Eintritt in die Praxis angehalten, ihre Hände gründlich zu waschen, alle Mitarbeiter tragen Mundschutz. „Wir arbeiten mit großer Sorgfalt und Verantwortung im Sinne unserer Patienten“, sagt Mack. Allerdings, so merkt er an, hätten das viele der Ärzte gar auf dem Schirm. „Es fehlen die nötigen Zuweisungen, vielleicht aus Unwissenheit“, meint er.

Desinfektionsmittel und Masken sind nun da

Das bestätigt auch Physiotherapeut Manuel Menzel. „Wir hören tatsächlich öfter von unseren Patienten, dass manche Ärzte glauben, unsere Praxis sei geschlossen“, sagt er. Zu Beginn der Pandemie hatte er Umsatzeinbußen von rund zwei Drittel zu verkraften. „Die Unsicherheit auf allen Seiten war groß und auch wir haben Hausbesuche gerade bei den Senioren abgesagt“, berichtet Menzel. Zuerst habe man sich sortieren und auf die neue Situation einstellen müssen. Inzwischen sei er – zumindest für die nächsten Wochen – ausreichend mit Desinfektionsmittel und sogar mit FFP2 und FFP3-Atemmasken ausgestattet. Einige davon habe er auf privatem Weg bezogen, über die Krankenkasse habe er zudem einige chirurgische Masken erhalten. „Dem gingen allerdings einige Telefonate voraus“, erzählt er.

Hoffnung auf Hilfe vom Bund

Inzwischen sei die Situation wieder ein wenig besser, bei weitem aber nicht auf dem Niveau des Vorjahres. Immerhin, so sagt er, seien die restriktiven Regeln für die Abrechnung der Rezepte außer Kraft gesetzt. „Es dürfen nun auch mal längere Pausen zwischen den Behandlungen liegen und wir können die Rezepte auch später noch abrechnen.“ Zudem werde diskutiert, auch die Physiotherapeuten als sogenannte Heilmittelerbringer in die Corona-Hilfen des Bundes einzuschließen, um die finanziellen Einbußen abzumildern.